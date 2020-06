Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Nach der erfolgreichen Vorwoche startete der DAX am Montag erst mal mit tiefroten Vorzeichen, konnte seine Verluste aber bereits im frühen Handel reduzieren. Es dürfte eine bewegte Woche werden. Was das Thema Corona betrifft: Am Sonntag hatte die Weltgesundheitsorganisation einen Rekordanstieg der Neuinfektionen um 183.000 Fälle binnen der vorangegangenen 24 Stunden gemeldet. Darüber hinaus blickt der Markt gebannt auf die Themen Wirecard und Lufthansa.