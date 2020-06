FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.06.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 1310 (4040) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES LONDONMETRIC PROPERTY TARGET TO 235 (210) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 950 (900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 140 (125) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ASHMORE GROUP TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 331 PENCE - BERENBERG CUTS MAN GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 148 (160) PENCE - BERENBERG CUTS MENZIES (JOHN) PRICE TARGET TO 210 (540) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 196 (169) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES WOOD GROUP PRICE TARGET TO 300 (230) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS AGGREKO TO 'UNDERPERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 295 (575)P - CREDIT SUISSE RAISES ASHTEAD GROUP TARGET TO 3390 (2500) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS BODYCOTE PLC TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 520 (510) PENCE - GOLDMAN RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2500 (2350) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HUNTING TO 'BUY' ('SELL') - TARGET 340 (180) PENCE - JEFFERIES RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 212 (206) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BURFORD CAPITAL PRICE TARGET TO 950 (800) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2900 (2700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ASOS PRICE TARGET TO 3900 (3500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 850 (710) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES JOHNSON MATTHEY TARGET TO 2850 (2700) P - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1626 (1619) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES WOOD GROUP PRICE TARGET TO 270 (250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - ODDO BHF CUTS ASTRAZENECA TO 'REDUCE' (BUY) - PRICE TARGET 7600 (8100) PENCE - ODDO BHF RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1840 (1760) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 775 (875) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES FEVERTREE DRINKS TO 'OUTPERFORM'('SECTOR PERF.') TARGET 2500(1100)P - RBC RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 270 (230) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 222 (174) PENCE - 'HOLD'



- CREDIT SUISSE RAISES AUTO TRADER TARGET TO 440 (375) PENCE - 'UNDERPERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de