Hamburg (ots) - Weiterbildung geht auch von zu Hause, sagte sich das Team der BRIGITTE Academy und setzt jetzt ganz neu Online Sessions um. Die digitalen Workshops behandeln Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Karriere, Verhandlungsführung, Geldanlage, Altersvorsorge sowie Selbst- und Stressmanagement.Durch die Veranstaltungen führen bekannte Speaker*innen, Coaches und Expert*innen der BRIGITTE Academy; Host ist die BRIGITTE Redaktion. Den Auftakt macht am 23. Juni Journalistin, Autorin und Trainerin Carola Kleinschmidt ("Bevor der Job krank macht", Kösel Verlag) mit "Energie statt Stress", bereits am 26. Juni geht es weiter mit Anne Cohrs (Coach für Mitarbeiterführung) und Carina Freundt (Unternehmensberaterin und Coach), die über "Effektives Selbstmanagement" sprechen.Ob vor dem eigenen Rechner, am Tablet oder am Smartphone, bei den BRIGITTE Academy Sessions sind die Teilnehmer*innen den Coaches und Expert*innen so nah wie noch nie. In kleinem Kreis, also in geschützten Bereichen, können entspannt Fragen gestellt und mit anderen Teilnehmer*innen Gespräche geführt werden. Das neue Digitalangebot passt hervorragend in die aktuelle Situation, soll aber dauerhaft etabliert werden.Iliane Weiß, Publisherin CoI Women, People & Fashion bei Gruner + Jahr: "In vielen Bereichen der Gesellschaft lässt sich gerade ein wahrer Digitalisierungsschub beobachten. Auch wir bei Gruner + Jahr wollen diese Chance nutzen und digitale Entwicklungen vorantreiben. Darum denken wir aktuell alle unsere Events und Veranstaltungen digital weiter. Wir arbeiten seit vielen Wochen von zu Hause und das funktioniert sogar sehr gut, aber es fehlt auch etwas: der persönliche Austausch. Doch Teamspirit geht auch digital - wir treffen uns einfach virtuell! Und, diese Erkenntnis setzen wir jetzt in den BRIGITTE Academy Sessions um. Die Sessions kommen dem Wunsch nach Austausch, Horizonterweiterung und Netzwerken nach und stillen auch den Lernwillen - egal, wo wir gerade sind".Die ersten vier Termine stehen bereits fest, weitere Angebote sind in Planung. Alle Informationen und Tickets finden sich unter: https://academy.brigitte.de/sessions. Eine Session dauert zwischen 60 und 90 Minuten, der Preis pro Session liegt bei 25 Euro.