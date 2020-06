Medienberichten zufolge soll es heute ein Treffen des neuen Großaktionärs Heinz Hermann Thiele mit Lufthansa-CEO Carsten Spohr und Finanzminister Olaf Scholz geben. Vorher wollte der Lufthansa-Vorstand eigentlich noch konkrete Deals mit den Gewerkschaften zum geplanten Stellenabbau vorlegen - doch dies gelang nicht. So geht das Ringen um Einsparungen beim Personal weiter. Unternehmen und Gewerkschaftsvertreter bestätigten am Montag in Frankfurt die Fortsetzung der Verhandlungen, wollten aber keinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...