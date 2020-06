Die Nettowohnfläche von Neubauten, die in den letzten vier Jahren erstellt und über MoneyPark finanziert wurden, liegt gesamtschweizerisch 3.2 Prozent tiefer als diejenige von bestehenden Bauten.Zürich - Die Immobilienpreise sind in den letzten Jahren stark angestiegen und Bauland gilt als einer der grössten Preistreiber. Gemäss einer Analyse von MoneyPark stehen Einfamilienhäuser, welche in den letzten vier Jahren erstellt und über MoneyPark finanziert wurden, schweizweit auf weniger Landfläche als bestehende Liegenschaften. Zudem geht die Nettowohnfläche von Neubauten - auch Wohnungen -...

Den vollständigen Artikel lesen ...