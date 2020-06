Mit einer eigenen Richtlinie fördert das Wirtschaftsministerium in Potsdam künftig die Anschaffung privater Heimspeicher mit bis zu 3000 Euro. 500 Photovoltaik-Speicher sollen mit dem Förderaufruf kurzfristig finanziert werden, wobei die Höhe des Zuschuss von der Quote des solaren Eigenverbrauchs abhängig ist.Ab sofort können wieder Anträge für die Förderung von Photovoltaik-Heimspeicher in Brandenburg gestellt werden. Das zuständige Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie in Potsdam veröffentlichte dafür eine eigene Richtlinie: das Kleinspeicherprogramm. Es schließe inhaltlich an das "1000-Speicher-Programm" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...