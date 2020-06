Die Börse in Frankfurt hat am Montagmittag leichte Kursverluste verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.305 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.



Die Aktien des Zahlungsdienstleisters Wirecard befinden sich aufgrund des Bilanzskandals weiter tief im Minus. Am Montagmittag stehen sie mit einem Abschlag von etwa 36 Prozent klar am Ende der Kursliste. In der Nacht zum Montag hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass bislang ausgewiesene Bankguthaben über gut 1,9 Milliarden Euro "mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht bestehen". Die vorläufigen Ergebnisse des Geschäftsjahres 2019 sowie die Prognosen für 2020 nahm Wirecard zurück.



Auch mögliche Auswirkungen auf die Jahresabschlüsse vorangegangener Geschäftsjahre könnten nicht ausgeschlossen werden, so das Unternehmen weiter. An der Spitze der Kursliste stehen unterdessen die Wertpapiere von Continental, Linde und BMW. Der Nikkei-Index hatte zuletzt leicht nachgelassen und mit einem Stand von 22.437,27 Punkten geschlossen (-0,18 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1215 US-Dollar (+0,25 Prozent).

WIRECARD-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de