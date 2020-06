Bonn (ots) - Der seit heute (22. Juni 2020) in Berlin tagende Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz hat dem emeritierten Papst Benedikt XVI. geschrieben, der sich mittlerweile auf dem Rückweg nach Rom befindet. "Wir freuen uns, dass Sie die Strapaze einer Reise in Ihre bayerische Heimat noch einmal auf sich genommen haben und spüren, wie wichtig Ihnen die Begegnung mit Ihrem geschätzten Bruder, Herrn Apostolischen Protonotar Dr. Georg Ratzinger, war. Ihre Besuche am Grab Ihrer Eltern und der Schwester sowie der Abstecher nach Pentling zeigen, wie sehr Sie der Heimat verbunden sind", so der Ständige Rat.Weiter heißt es in dem Brief: "Im Mittelpunkt Ihres für uns alle überraschenden Besuchs standen das Gespräch mit Ihrem Bruder und die gemeinsame Feier der Eucharistie. Sie dürfen sicher sein, dass wir Sie - auch nach Ihrer Rückkehr nach Rom - im Gebet begleiten werden." Der Ständige Rat erinnert an die Zeit von Kardinal Joseph Ratzinger als Mitglied der Deutschen Bischofskonferenz und die Reisen von Papst Benedikt XVI. 2005, 2006 und 2011 nach Deutschland. Das Wort des Papstes "Wer glaubt, ist nie allein" präge die Kirche in Deutschland bis heute. "Wir sind mit Ihnen im Glauben vereint, auch in schweren Stunden", schreibt der Ständige Rat.HintergrundZum Ständigen Rat der Deutschen Bischofskonferenz gehören die 27 (Erz-)Bischöfe der deutschen (Erz-)Diözesen. Er tagt in der Regel fünf Mal im Jahr. Zur Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz gehören neben den (Erz-)Bischöfen auch die Weihbischöfe.Pressekontakt:Sekretariat der Deutschen BischofskonferenzPressestelle/ÖffentlichkeitsarbeitKaiserstraße 16153113 BonnPostanschriftPostfach 29 6253019 BonnTel: 0228/103-214Fax: 0228/103-254E-Mail: pressestelle@dbk.deHome: www.dbk.deOriginal-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28823/4630629