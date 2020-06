München (ots) - Im Privatrenten-Rating 2020 erreichen alle untersuchten Tarife der Bayerische einen Platz unter den besten Versicherungen. Das unabhängige Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) testete insgesamt 145 Tarife von 52 Versicherungsgesellschaften. Die vier Tarife der Versicherungsgruppe die Bayerische erhalten allesamt die Note "sehr gut"."Mit unseren flexiblen Lösungen der privaten Altersvorsorge gehören wir zu den Innovationstreibern der Branche", sagt Martin Gräfer, Vorstand Versicherungsgruppe die Bayerische. "Ob sicherheitsfokussiert, renditeorientiert oder ein Kompromiss dazwischen - wir bieten unseren Kunden eine Vorsorge, die zu ihren individuellen Wünschen und Lebensverhältnissen passt. Die Auszeichnung des IVFP zeigt einmal mehr: Mit uns an ihrer Seite blicken Kunden entspannt ins Alter."Mit renommierten Produktvergleichen bietet das IVFP Verbrauchern eine unabhängige Orientierungshilfe. Im Mittelpunkt steht die Sicht des Kunden. Einen Fokus legen die Experten auf folgende Bereiche: die Wirtschaftskraft des Versicherers, die Rendite des Produkts, dessen Flexibilität und die Transparenz der Versicherungsbedingungen.Mit "sehr gut" zeichnete das IVFP folgende Privatrenten-Tarife der Bayerischen aus (in Klammern die Produktkategorie): KlassikRente (Klassik Plus), Garantie-Rente ZUKUNFT (fondsgebunden mit Garantien), Fonds-Rente (fondsgebunden ohne Garantien). Die Gesamtnote "sehr gut" erhielt ebenso die Pangaea Life Investment Rente ohne Garantien (Comfort) - ein Produkt der nachhaltigen Versicherungsmarke der Bayerischen.Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG und der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen rund 600 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönliche Berater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in einer aktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die Qualitätsnote A+ ("sehr gut") verliehen.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36847/4630653