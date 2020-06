Mainz (ots) - Einen umfassenden Überblick über die Entstehung und Entwicklung der Corona-Krise bietet ZDFinfo seinen Zuschauern mit einem thematischen Schwerpunkt am Freitag, 26. Juni 2020. Von 17.00 Uhr bis 23.15 Uhr beleuchten neun Dokumentationen die Auswirkungen der Pandemie. Im Mittelpunkt steht um 20.15 Uhr die Erstausstrahlung der Dokumentation "Corona 2020 - Der Ausbruch: Schock und Versagen".Der Film von Kevin Fox, der ab Freitag, 26. Juni 2020, 10.00 Uhr, sieben Tage lang in der ZDFmediathek zur Verfügung steht, zeichnet den Weg der ersten Welle von Covid-19-Infektionen quer über den Globus nach. Die Dokumentation (Originaltitel: "The Ripple Effect - The First Wave of Covid-19") schildert in Interviews mit Fachleuten und Erkrankten, wie die Ausbreitung der Krankheit von China aus möglich war. Betroffene aus aller Welt berichten von den Folgen des Lockdowns in ihren Ländern und von persönlichen Erfahrungen mit der Erkrankung. Aussagen von Ärzten, Wissenschaftlern und Wirtschaftsexperten machen deutlich, welche sozialen und wirtschaftlichen Folgen die Pandemie mit sich bringt. Sie sprechen darüber, wie viel Leid durch eine kluge Politik und rechtzeitige Vorsorge hätte verhindert werden können - vor allem der hilflose Umgang Donald Trumps mit der Krise spielt in ihrer Sicht eine wesentliche Rolle.Der Schwerpunkt-Abend in ZDFinfo startet um 17.00 Uhr mit der Dokumentation "Leben sticht Freiheit - Greift die Corona-Krise unsere Demokratie an?". Daran schließt sich um 17.45 Uhr die aktuelle "auslandsjournal"-Dokumentation "Tödliches Versagen - Großbritannien in der Corona-Krise" an, die zwei Tage zuvor erstmals im ZDF zu sehen ist. Mit einer weiteren "auslandsjournal"-Doku über "China und das Virus - Wie die Pandemie das Land verändert" geht es um 18.30 Uhr im Themenschwerpunkt von ZDFinfo weiter.Die Übersicht über den ZDFinfo-Doku-Abend am Freitag, 26. Juni 2020:17.00 Uhr: Leben sticht Freiheit - Greift die Corona-Krise unsereDemokratie an?17.45 Uhr: Tödliches Versagen - Großbritannien in der Corona-Krise18.30 Uhr: China und das Virus - Wie die Pandemie das Land verändert19.15 Uhr: Airlines am Boden - Luftfahrt in der Krise19.45 Uhr: Leschs Kosmos: Corona - Wege aus der Krise20.15 Uhr: Corona 2020 - Der Ausbruch: Schock und Versagen21.00 Uhr: Corona - Schock und Zeitenwende21.45 Uhr: Leschs Kosmos: Corona - Was sagt die Wissenschaft22.30 Uhr: Der Unverantwortliche - Trump und die Corona-Krise Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/corona2020Für akkreditierte Journalisten steht die Dokumentation "Corona 2020 - Der Ausbruch: Schock und Versagen" im Vorführraum des ZDF-Presseportals vorab zur Verfügung.ZDFinfo in der ZDFmediathek: https://zdfinfo.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4630720