Nicht nur der DAX-Abstieg ist Thema. Sondern auch die Rettung. Stimmen genug Aktionäre dafür? Was wenn nicht? Mindstens 50 Prozent der Stimmrechte wären notwendig bei der Hauptversammlung am kommenden Donnerstag. Das ist nicht erreicht. Antje Erhard fasst an der Frankfurter Börse das Geschehen zusammen. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/