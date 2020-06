DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.087,50 +0,59% -4,52% Euro-Stoxx-50 3.242,30 -0,82% -13,43% Stoxx-50 3.031,33 -0,61% -10,92% DAX 12.258,87 -0,58% -7,47% FTSE 6.269,50 -0,37% -16,57% CAC 4.946,29 -0,67% -17,26% Nikkei-225 22.437,27 -0,18% -5,15% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 176,07% 0,39

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,50 39,75 -0,6% -0,25 -32,9% Brent/ICE 42,06 42,19 -0,3% -0,13 -33,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.748,04 1.744,15 +0,2% +3,90 +15,2% Silber (Spot) 17,85 17,60 +1,4% +0,25 +0,0% Platin (Spot) 821,15 817,55 +0,4% +3,60 -14,9% Kupfer-Future 2,63 2,61 +0,7% +0,02 -6,6%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die jüngste Schwäche des Marktes aus der vergangenen Woche scheint auszulaufen. Zuletzt zeigte sich der Markt gefangen zwischen der Hoffnung auf eine schnelle Erholung der Konjunktur und der Ausbreitung einer zweiten Infektionswelle. Rein technisch gesehen deute vieles auf steigende Kurse hin. Aber die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle mit dem Coronavirus stehe dem entgegen, heißt es mit Blick auf steigende Infektionsraten in Arizona, South Carolina, Florida und Texas. Untermauert werden die Daten von der WHO. Diese hat eine Rekordzahl an Neuinfektionen an einem einzigen Tag gemeldet, wobei Brasilien und die USA mit den meisten Neufällen unangenehm auffielen. Allerdings fassten Konsumenten wieder Vertrauen. "Solange der Anstieg der Coronavirusfälle sie nicht abschreckt, könnte die wirtschaftliche Erholung in der zweiten Jahreshälfte stärker ausfallen als erwartet", heißt es.

Der Aktienkurs von Fedex ist am Freitag nachbörslich um 0,8 Prozent gefallen. Vorbörslich gibt es noch keine Kurse. Der US-Logistikkonzern hatte mitgeteilt, dass er eine 370 Millionen Dollar schwere Goodwill-Abschreibung vornimmt.

Evoke Pharma springen um 97 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hat, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA eine neue Anwendung für das Nasenspray Gimoti zugelassen hat. Das Spray könne zur Linderung der Symptome bei diabetischer Gastroparese eingesetzt werden.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juni (Vorabschätzung) PROGNOSE: -15,0 zuvor: -18,8 - US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai 16:00 Verkauf bestehender Häuser Mai PROGNOSE: -4,2% gg Vm zuvor: -17,8% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Sorge vor neuen Coronawelle und damit einhergehenden neuen Abriegelungen lässt Anleger zurückhaltend agieren. Verwiesen wird unter anderem auf den Fall des Fleischverarbeiters Tönnies in Deutschland, wo mittlerweile über 1.300 Neuinfektionen festgestellt wurden. Neue Stillstandsmaßnahmen könnten kommen. Auch aus anderen Teilen der Welt wird immer wieder von neuen Infektions-Brennpunkten berichtet. Als etwas stimmungsbelastend stufen die Marktstrategen ein, dass die Beratungen der EU-Staats- und Regierungschefs über den milliardenschweren Wiederaufbaufonds ohne Ergebnis zu Ende gegangenen sind. Der Bilanzskandal bei Wirecard hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Der Bezahldienstleister räumt ein, dass es ausgewiesene Bankguthaben von 1,9 Milliarden Euro "mit überwiegender Wahrscheinlichkeit" nicht gebe. Moody's hat schnell reagiert. Zunächst wurden die Anleihen von Wirecard auf Ramschniveau abgestuft, dann das Rating ganz zurückgezogen. Wirecard brechen um weitere 37 Prozent ein. Unter Druck steht auch die erstmals nur noch im MDAX notierte Lufthansa-Aktie, sie verbilligt sich um 5,2 Prozent. Hier gibt es Verunsicherung vor der Aktionärsversammlung am Donnerstag. Großaktionär Heinz Hermann Thiele hat gedroht, sein Veto gegen eine schon beschlossene Staatsbeteiligung von 20 Prozent einzulegen. Die Aktie des Nachrückers für Lufthansa in den DAX, Deutsche Wohnen, notiert unterdessen 0,7 Prozent höher. Autoaktien führen die Gewinnerliste unter den europäischen Branchen an. Der Stoxx-Auto-Index gewinnt 1,1 Prozent. Glencore verlieren 2,1 Prozent. Edward Sterck von BMO Capital Markets verweist darauf, dass nun auch Behörden in der Schweiz wegen Korruptionsvorwürfen im Kongo gegen das Rohstoffunternehmen ermitteln.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:30 Fr, 17:03 % YTD EUR/USD 1,1208 +0,18% 1,1194 1,1195 -0,1% EUR/JPY 119,83 +0,30% 119,69 119,61 -1,7% EUR/CHF 1,0657 +0,08% 1,0647 1,0642 -1,8% EUR/GBP 0,9050 -0,03% 0,9047 0,9043 +6,9% USD/JPY 106,91 +0,12% 106,90 106,93 -1,7% GBP/USD 1,2384 +0,23% 1,2372 1,2371 -6,5% USD/CNH (Offshore) 7,0702 -0,13% 7,0741 7,0706 +1,5% Bitcoin BTC/USD 9.418,76 +1,00% 9.406,76 9.358,01 +30,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Börsianer haben sich mehrheitlich von ihrer vorsichtigen Seite gezeigt angesichts anhaltender Sorgen vor neuen Corona-Infektionswellen. Im Späthandel gingen moderate Gewinne auf breiter Front wieder verloren. Die WHO hatte mit 183.000 Fällen eine Rekordzahl an neuen Corona-Infektionen an einem einzigen Tag gemeldet. Im Kampf gegen eine zweite Pandemie-Welle haben die chinesischen Behörden die Schließung einer Fabrik angeordnet, nachdem dort mehrere Angestellte positiv auf das Virus getestet worden waren. Auch wurde die Einfuhr von tiefgekühltem Hähnchenfleisch vorübergehend aufgrund von Infektionsfällen in einem Betrieb in den USA untersagt. In Hongkong gaben die Kurse deutlicher nach. Hier drückte die politische Entwicklung, denn Peking treibt sein "Sicherheitsgesetz" für die Sonderverwaltungszone voran und plant die Einrichtung einer "nationalen Sicherheitsbehörde" in Hongkong. ZTE rutschen um 6,5 Prozent nach unten. Der chinesische Telekomausrüster hatte Medienberichte dementiert, dass er mit der Produktion selbst entwickelter 7-nm-Chipsätze begonnen habe. In Sydney wurde der Index von den schwer gewichteten Bankenwerten gestütz. Analysten erwarten, dass die australischen Großbanken trotz des gedämpften Kreditwachstums im Inland Marktanteile bei der Kreditvergabe zurückgewinnen werden. Quantas gaben 4,1 Prozent nach aufgrund von Sorgen, dass Reisebeschränkungen ausgeweitet werden könnten. Die Aktien der Reisevermittler Webjet und Flight Centre verloren 5,0 bzw. 4,1 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt präsentieren sich am Montag auf dem jüngsten Niveau stabil. Seit nunmehr gut drei Wochen handelt der iTraxx Europe in einer Spanne zwischen 60 und 70. Einen Grund dafür liefern auch die anhaltenden Käufe der Europäischen Zentralbank. Am Primärmarkt brummt derweil das Geschäft. Nach einem Volumen von 12,3 Milliarden Euro in der vorletzten Handelswoche kommen die Marktstrategen der DZ Bank für die zurückliegenden Woche auf 21,7 Milliarden Euro. Seit Jahresbeginn liege das Volumen bei 298,4 Milliarden Euro - verglichen mit 205 im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Scholz: Haben wohl durchdachten Vorschlag für Lufthansa

Lufthansa und Bundesfinanzministerium haben nach Aussage von Bundesfinanzminister Olaf Scholz einen "wohl durchdachten Plan" für das Überleben der Deutschen Lufthansa in der Corona-Pandemie entwickelt. Auf die Frage, ob es für Lufthansa einen "Plan B" gebe, sagte Scholz im Vorfeld von Gesprächen mit dem größten Einzelaktionär am Montag: "Wir diskutieren diesen Vorschlag gerade und erklären, worum es dabei geht und das kann zu einem Konsens führen."

Thiele kann auf Lufthansa-HV Beschlüsse blockieren

Lufthansa-Großaktionär Heinz Hermann Thiele kann auf der bevorstehenden Hauptversammlung mit seinen 15 Prozent der Gesamtstimmen jede Entscheidung über das geplante Rettungspaket blockieren. Die Aktionäre hätten weniger als 38 Prozent des Kapitals für diese Hauptversammlung angemeldet. "Damit steht fest, dass bei der Abstimmung eine Zweidrittelmehrheit erreicht werden muss", schrieb Lufthansa-Chef Carsten Spohr in einem Brief an die Mitarbeiter, in den Dow Jones Einblick hat und über den das Handelsblatt zuerst berichtet hat.

EMA prüft Merck-Mittel Bavencio als Blasenkrebs-Erstlinientherapie

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) prüft die Zulassung für das Krebsmedikament Bavencio in einer neuen Indikation zur Behandlung von Blasenkrebs. Die EMA habe den Antrag auf Typ-II-Variation für Bavencio (Avelumab) als Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Urothelkarzinom (UC) validiert, teilte die Merck KGaA mit.

Moody's zieht Wirecard-Ratings zurück

Moody's sieht sich angesichts des Bilanzskandals bei Wirecard nicht mehr in der Lage, die Bonität des DAX-Konzerns verlässlich zu bewerten. Die Agentur hat ihre Ratings für das Unternehmen und die unbesicherte Anleihe über 500 Millionen Euro zurückgezogen. Die vorliegenden Informationen seien zu unzureichend oder inadäquat, um die Bewertung beizubehalten, teilte Moody's mit.

Hufeld: Vorgänge um Wirecard sind eine Schande

Der Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Felix Hufeld, hat die Vorgänge um den Finanzdienstleister Wirecard als eine "Schande" bezeichnet und den Aufsichtsbehörden einschließlich der eigenen eine mangelnde Wirksamkeit bescheinigt. "Es ist eine Schande, dass so etwas passiert ist", sagte Hufeld beim Frankfurt Finance Summit. "Wir stehen vor einem kompletten Desaster."

Regierung sieht bei Wirecard kein Fehlverhalten der Bafin

Das Bundesfinanzministerium hat Kritik an einer mangelnden Finanzaufsicht im Zusammenhang mit den Vorgängen um den Finanzdienstleister Wirecard zurückgewiesen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) habe im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die Marktaufsicht "frühzeitig Entwicklungen, die die Wirecard AG als börsennotiertes Unternehmen betreffen, beobachtet", erklärte ein Sprecher des Finanzministeriums.

RheinEnergie hält trotz Pandemie an Ausblick fest

Der Kölner Energieversorger RheinEnergie AG hat beim Gewinn leicht eingebüßt, hält aber trotz der Corona-Krise an seinem Jahresausblick fest. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank 2019 um 14 Millionen auf 221 Millionen Euro, wie der Konzern im Rahmen der Jahrespressekonferenz mitteilte.

Schaltbau erhöht Konsortialkreditrahmen - KfW nun beteiligt

Die Schaltbau Holding AG hat mit dem Bankenkonsortium unter gemeinsamer Federführung der Commerzbank und der Unicredit Bank die Erhöhung der Konsortialkreditlinie um 60 Millionen Euro vereinbart. Hierzu wurde die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) als zusätzlicher Konsortialpartner aufgenommen. Damit erhöht sich der bestehende Konsortialkreditrahmen auf 172 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte.

STS Group verliert Aufsichtsratschef und -vize - Vorstand verkleinert

Der Aufsichtsratsvorsitzende der STS Group AG, Robin Laik, hat am Samstag sein Mandat niedergelegt. Gleiches gelte für seinen Vertreter Kristian Schleede, teilte der Autozulieferer mit. Beide Manager wollten sich künftig auf ihre Tätigkeiten im Vorstand der Mutares SE & CO. KGaA konzentrieren, die an STS beteiligt ist.

AMS plant Emission von Senior Notes für 1 Milliarde Euro

Zur Finanzierung der Osram-Übernahme will sich AMS nach einer Kapitalerhöhung weiteres Geld am Anleihemarkt besorgen. Der österreichische Sensorhersteller kündigte zu Wochenbeginn dazu ein Angebot von Senior Notes mit einem Nennbetrag von 1 Milliarde Euro an. Die Schuldverschreibungen sollen eine Laufzeit bis 2025 haben, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens aus der Steiermark. Weitere Details wurden nicht genannt.

Cineworld sichert sich 250 Mio USD zusätzliche Liquidität

Die Kinokette Cineworld Group plc hat sich bei einer Gruppe privater institutioneller Investoren eine zusätzliche Liquiditätsspritze von 250 Millionen US-Dollar besorgt. Damit werde die Bilanz in einer Zeit gestärkt, in denen die Kinos langsam wieder öffnen, teilte das Unternehmen mit. Die neue Kreditlinie habe eine Laufzeit bis 2023. Vergangenen Monat hatte die britische Kinokette bereits ihre Kreditlinie um 100 Millionen US-Dollar erhöht und die Kreditbedingungen angepasst.

S&P stuft Bonität von EDF herunter

&P Global Ratings hat die Bonität der Electricite de France SA (EDF) auf "BBB+" von "A-" heruntergestuft. Damit werde darauf reagiert, dass die Nachfrage nach Atomstrom in der Corona-Krise gesunken sei und Wartungsarbeiten verschoben wurden, teilte die Ratingegantur mit.

Eni erwirbt drei Windprojekte in Italien

Der italienische Öl- und Gaskonzern Eni hat nach eigenen Angaben drei geplante Windparks vom Projektentwickler Asja Ambiente Italia in Italien erworben. CDGB Enrico, CDGB Laerte sowie Wind Park Laterza sollen bis 2021 in Apulien errichtet werden und zusammen eine maximale Erzeugungsleistung von 35,2 Megawatt Strom haben, wie Eni mitteilte.

Nokia streicht 1.233 Stellen bei französischer Tochter

Der finnische Netzwerkausrüster Nokia setzt den Rotstift bei seiner Tochtergesellschaft Alcatel-Lucent in Frankreich an. Wie der Konzern mitteilte, will er 1.233 Stellen streichen. Die Maßnahme ist Teil einer breiteren Restrukturierung der Forschung und Entwicklung des Konzerns, die bereits 2018 begonnen hat.

