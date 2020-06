Der EUR/JPY traf am 200-Tage-SMA nahe der 119,50 auf einige Unstimmigkeiten - Ein Durchbruch des 200-Tage-SMA dürfte zusätzlichen Verlusten Tür und Tor öffnen - Nach einem kurzen Test des neuen 4-Wochen-Tiefs bei 119,30 gelang es dem EUR/JPY, wieder etwas an Boden zu gewinnen und er liegt nun wieder an der Grenze zur 120,00. Sollte der 200-Tage-SMA ...

