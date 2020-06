Eigentlich war die Rettung für die Lufthansa ja schon längst in trockenen Tüchern? Die Hauptversammlung war nur noch eine Formalie. Der deutsche Staat gibt als Eigenkapital und Kredit insgesamt 9 Milliarden Euro (gemäß Verlautbarung vom 25. Mai), die Lufthansa kommt durch die Krise, und damit hat sich das Problem erledigt? So dachten es die Börsianer, und alle anderen Beobachter auch. Aber da war ja noch Heinz Hermann Thiele, der während der Krise bereits Lufthansa-Aktien erworben hatte, und inzwischen ein bedeutendes Wort mit zu reden hat bei der Airline. Am Donnerstag steht die Hauptversammlung an, und die muss entscheiden, ob die Rettungsvereinbarung mit dem deutschen Staat akzeptiert wird.

Hauptversammlung der Lufthansa das entscheidende Event!

Lehnt die Hauptversammlung ab, könnte die Insolvenz der Lufthansa drohen. Möglicherweise versucht Herr Thiele die Einigung mit dem Bund zu blockieren, damit die Lufthansa lieber mit drastischen Kostenkürzungen ohne Staatskohle durch die Krise kommt? ...

