VW hat die Mitarbeiterflotte für den ID.3 gestartet. Am Fahrzeugwerk Zwickau wurden jetzt die ersten ID.3 an Testfahrer aus Zwickau übergeben - für einen "Belastungstest im Alltag". Bei der Software entsprechen die Testfahrzeuge jedoch noch nicht dem angepeilten Serienstand. 150 Mitarbeiter an drei sächsischen Standorten sollen die Fahrzeuge "einem Alltagstest unter realen Bedingungen" unterziehen, ...

