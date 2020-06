FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Deutsche Bank von "Hold" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 4,00 auf 6,50 Euro angehoben. In ihrem Stresstest-Szenario reiche das Mindesteigenkapital der Bank nicht aus, schrieben die Analysten in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE0005140008

DEUTSCHE BANK-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de