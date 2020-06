LEIPZIG (dpa-AFX) - Das Frachtaufkommen am Flughafen Leipzig/Halle wächst. Von Januar bis Mai dieses Jahres stieg es bezogen auf den gleichen Vorjahreszeitraum um 1,6 Prozent auf knapp 520 000 Tonnen, wie die Mitteldeutsche Flughafen AG am Montag in Leipzig mitteilte. Im Mai habe das Plus im Jahresvergleich 5,4 Prozent betragen, während die Cargo-Tonnage bundesweit um 10,5 Prozent zurückgegangen sei. Insgesamt steuern rund 60 Fracht-Airlines den Leipzig/Halle an. Das Streckennetz umfasst mehr als 200 Ziele in aller Welt.



Den Angaben zufolge wird das Wachstum vor allem vom Umschlag am DHL-Drehkreuz getragen. Aber auch das Aufkommen anderer Luftfracht- und Logistikunternehmen habe sich überproportional entwickelt. So sei das Frachtcharter-Aufkommen im Mai um 65,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert gestiegen. Dazu zählten auch Frachtflüge mit Passagiermaschinen, die unter anderem von Aeroflot, Nordwind Airlines sowie Vietnam Airlines durchgeführt wurden. Der Flughafen Leipzig/Halle hat eine 24-Stunden-Betriebserlaubnis für Frachtflüge.



"Angesichts der steigenden Nachfrage plant der Airport ebenso Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe im Cargo-Bereich", teilte das Unternehmen weiter mit. Geplant seien die Errichtung neuer Vorfelder sowie der Bau von Logistik- und Bürogebäuden im Nord- und Südteil des Flughafens.



Der Airport Leipzig/Halle registrierte im Vorjahr rund 1,24 Millionen Tonnen Luftfracht und ist nach eigenen Angaben damit der zweitgrößte Frachtflughafen Deutschlands und die Nummer 5 in Europa./jos/DP/nas

