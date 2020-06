Morpho Wave TM weist praktisch die gleiche Genauigkeit auf wie Touch-basierte Geräte

Schnell und bequem hygienische, berührungslose Erfassung für den Abgleich mit bestehenden kontaktbasierten Fingerabdruck-Datenbanken

Wie IDEMIA heute bekannt gab, hat MorphoWaveTM, die berührungslose Fingerabdrucktechnologie, im jüngsten "Accuracy and Interoperability Test" des National Institute of Standards and Technology (NIST) die übrigen Geräte bei sämtlichen Kriterien weit hinter sich gelassen.

Die Studie "Interoperability Assessment 2019: Contactless-to-Contact Fingerprint Capture" diente hauptsächlich dazu festzustellen, wie gut berührungslose Systeme mit bestehenden Datenbanken zusammenarbeiten. Das NIST verglich sechs handelsübliche berührungslose Fingerabdrucktechnologien im Hinblick auf ihre Kompatibilität mit konventionellen Touch-basierten Fingerabdruckscannern. Die Ergebnisse belegen, dass berührungslose Geräte zum Scannen mehrerer Finger durchgängig eine höhere Genauigkeit erzielten als das Scannen eines einzelnen Fingers. Außerdem produzierten sie weniger "falsch positive" Fehler, bei denen der gescannte Fingerabdruck einer anderen Person zugeordnet wurde.

Die herausragende, von IDEMIA entwickelte MorphoWaveTM Technologie scannt und überprüft vier Fingerabdrücke in weniger als einer Sekunde anhand einer berührungslosen Handbewegung. MorphoWaveTM, in der Studie als Produkt "Dev03" aufgeführt, war im Hinblick auf Erfassungsrate, Überschneidungsbereiche zwischen Sonde und Fingerabdruckmuster, Papillarlinien und Minutia-Eigenschaft durchgängig allen anderen kontaktlosen Geräten weit überlegen. Bei weiteren Tests sowohl mit kontaktbasierten als auch berührungslosen Sonden wurden die Scans mit den von MorphoWaveTM erzeugten, berührungslosen Fingerabdruckmustern verglichen.

Laut diesen Tests funktioniert MorphoWaveTM, das die zurzeit im Handel erhältliche Lösung MorphoWaveTM Compact unterstützt, mit existierenden Touch-basierten Fingerabdruckscannern ebenso ausgezeichnet wie mit anderen berührungslosen Lösungen. Außerdem belegen die Tests, dass diese Technologie eine äußerst effiziente, berührungslose Fingerabdruckerfassung und den effektiven Abgleich mit bestehenden Datenbanken für kontaktbasierte Fingerabdruckscans ermöglicht. Von der letztgenannten Funktion profitieren insbesondere Regierungsprogramme, Grenzkontrolleinrichtungen und Zugangskontrollen, da lange Warteschlangen minimiert werden, wenn die Fingerabdrücke von Nutzern bereits in einer Datenbank gespeichert sind. Auf diese Weise kommen Passagiere mit MorphoWaveTM in den Genuss einer bequemeren und hygienischeren Abfertigung.

Jean-Christophe Fondeur, CTO von IDEMIA, erklärte: "Die jüngste COVID19-Pandemie hat zu einer wachsenden Nachfrage nach kontaktlosen und hygienischen Lösungen geführt. Wir freuen uns zu sehen, dass die kontaktlose Fingerabdruckerfassung, bei der wir Pionierarbeit geleistet haben, der kontaktbasierten Genauigkeit in nichts nachsteht und natürlich, dass unsere MorphoWaveTM Technologie aus diesem NIST-Interoperabilitätstest als die beste der Branche hervorgegangen ist. Angesichts ihrer herausragenden Leistungsfähigkeit, die durch diesen NIST-Test bestätigt wurde, stellt unsere MorphoWaveTM Compact-Lösung einen echten Wendepunkt dar und wird die Hygienestandards in einer Vielzahl von Einsatzumgebungen, einschließlich Firmenbüros, Geschäften, Flughäfen, Themenparks sowie Freizeit- und Unterhaltungseinrichtungen, nahtlos erhöhen."

Über das NIST:

Das 1901 gegründete National Institute of Standards and Technology (NIST, Nationales Institut für Standards und Technologie) ist eine Behörde des US-amerikanischen Handelsministeriums. Die Aufgabe des NIST besteht darin, die Innovation und industrielle Wettbewerbsfähigkeit der USA zu fördern, indem Messwissenschaften, Standards und Technologien so weiterentwickelt werden, dass die wirtschaftliche Sicherheit erhöht und die Lebensqualität in den USA verbessert wird.

Unzählige Produkte und Dienstleistungen, von intelligenten Stromnetzen und elektronischen Gesundheitsakten bis hin zu Atomuhren, fortschrittlichen Nanomaterialien und Computerchips, basieren auf die eine oder andere Weise auf Technologien, Messungen und Normen des National Institute of Standards and Technology.

Link zur Studie Interoperability Assessment 2019: Contactless-to-Contact Fingerprint Capture: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2020/NIST.IR.8307.pdf

Über IDEMIA

IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich "Augmented Identity?, stellt eine vertrauenswürdige Umgebung bereit, in der Bürger und Verbraucher gleichermaßen in der Lage sind, ihre täglichen Aktivitäten (wie z. B. Bezahlen, Vernetzen und Reisen) sowohl in der physischen als auch in der digitalisierten Welt auszuführen.

Die Sicherung unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von allergrößter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Eintreten für "Augmented Identity?, eine Identität, die für Privatsphäre und Vertrauen sorgt und sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen gewährleistet, definieren wir die Art und Weise neu, wie wir denken, wie wir produzieren und wie wir eines der wichtigsten Güter unsere Identität für Personen oder Objekte nutzen und schützen, und zwar immer und überall dort, wo es um Sicherheit geht. Wir stellen "Augmented Identity? für internationale Kunden aus den Sektoren Finanzen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IoT bereit.

Mit nahezu 15.000 Mitarbeitern weltweit bedient IDEMIA Kunden in 180 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.idemia.com Folgen Sie uns unter @IdemiaGroup auf Twitter.

