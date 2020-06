Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -27,25 Prozent, der DAX bei -6,93 Prozent und der Dow Jones bei -9,35 Prozent. Im aktuellen "trend" gibt es einen Artikel zur Underperformance. Ich wiederhole mich: Aufholpotenzial. Und ich wiederhole mich nochmal: Politisch geht derzeit unglaublich viel Neuland, warum nicht auch endlich (endlich, endlich) die KESt anpacken, schnell und umkompliziert? Oder muss man Kogler dafür Vermögens- und Erbschaftssteuern geben? Ein Lob an die Wiener Börse, die Verleihung des Wiener Börse Preis 2020 war mit dem "Jeden Tag ein bissl was ..", heuer sehr spannend. Hauptgewinner ist OMV, auch wenn meine Radiokollegen das im Teaser so schreiben, als hätte Fritz Mostböck gewonnen. Letzterer ist ...

