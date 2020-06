Auf dem Radar: Mayr-MelnhofZuletzt 6 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 5,09 Prozent gewonnen (Einzeltage: 1,23; 1,56; 0,31; 0,94; 0,32; 0,64). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 136,40 /137,20 Veränderung zu letztem SK: 3,48% Auf dem Radar: PorrZuletzt 5 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 7,26 Prozent gewonnen (Einzeltage: 1,01; 3; 1,46; 1,2; 0,4). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 15,70 /15,90 Veränderung zu letztem SK: -1,00% Auf dem Radar: PalfingerZuletzt 3 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 3,27 Prozent gewonnen (Einzeltage: 0,49; 1,24; 1,51). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 20,25 /20,50 Veränderung zu letztem SK: -0,85% Auf dem Radar: StrabagZuletzt 3 Tage im Minus. Die Aktie hat dabei 5,48 Prozent verloren (Einzeltage: -2,23; -1,59; -1,76) ....

Den vollständigen Artikel lesen ...