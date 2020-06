Die Krise bei Daimler scheint nun drastische Auswirkungen auf die Konzern-IT zu haben. Rund 2000 Stellen sollen in diesem zukunftsentscheidenden Unternehmensbereich einem verschärften Sparkurs zum Opfer zu fallen. Wie aus einem Brief des Betriebsrates, der dem Manager Magazin vorliegt, hervorgeht, sollen zusätzlich zum vor einigen Monaten von Daimler-Boss Ola Källenius angekündigten Sparprogramm nun 2.000 Jobs in der IT wegfallen. Aufgrund der allgemeinen schlechten wirtschaftlichen Lage in der ...

