Drei Tage vor der ausserordentlichen Hauptversammlung blieb am Montag die Strategie des Grossaktionärs Heinz Hermann Thiele weiterhin unklar.Frankfurt am Main - Das neun Milliarden Euro schwere staatliche Rettungspaket für die Deutsche Lufthansa wackelt. Drei Tage vor der ausserordentlichen Hauptversammlung blieb am Montag die Strategie des Grossaktionärs Heinz Hermann Thiele weiterhin unklar. Auch in den Verhandlungen mit den Gewerkschaften um Sparbeiträge der Beschäftigten zeichnete sich noch keine Einigung ab.

