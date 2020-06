FRANKFURT (Dow Jones)--Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat sich besorgt über ein Scheitern der Lufthansa-Rettung geäußert. "Das Überleben des Unternehmens liegt für die Beschäftigten im Fokus", sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle am Montag. Sie verdienten Sicherheit und eine klare Zukunftsperspektive. "Dass sie so lange in einer derart existenzbedrohenden Unsicherheit gehalten werden, ist für sie unerträglich", sagte Behle mit Blick auf die Aktionärsversammlung am Donnerstag, die das mit der Bundesregierung ausgehandelte 9 Milliarden Euro schwere Stabilisierungspaket absegnen soll. Anderenfalls droht dem Unternehmen ein Insolvenzverfahren.

In der vergangenen Woche hatten bereits die Flugbegleitergewerkschaft Ufo und die Pilotenvertretung Vereinigung Cockpit (VC) die Aktionäre der Lufthansa zur Zustimmung zum Rettungspaket gedrängt.

Da die Aktionäre für diese außerordentliche Hauptversammlung weniger als 38 Prozent des Kapitals angemeldet haben, muss bei der Abstimmung über das geplante Rettungspaket eine Zweidrittelmehrheit erreicht werden. Damit erhält der Lufthansa-Großaktionär Heinz Hermann Thiele mit seinem Aktienpaket großes Gewicht, denn er kann mit seinen 15 Prozent der Gesamtstimmen jede Entscheidung blockieren. Thiele hatte sich zuletzt kritisch gegenüber den ausgehandelten Konditionen gezeigt und Nachbesserungen gefordert.

Verdi verhandelt den Angaben zufolge aktuell konzernweit für die Beschäftigten tarifvertragliche Lösungen. Man sei zuletzt in einem konstruktiven Austausch zu der Frage gewesen, welchen Beitrag die Beschäftigten zur Krisensituation des Konzerns leisten können. Die Gespräche sollen am Freitag fortgesetzt werden.

June 22, 2020 08:14 ET (12:14 GMT)

