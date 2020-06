Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Ratsmitglied Jens Weidmann hat sich neutral zu der Praxis der Europäischen Zentralbank (EZB) geäußert, beim Pandemiekaufprogramm PEPP vorübergehend vom EZB-Kapitalschlüssel abzuweichen. Beim Frankfurt Finance Summit sagte Weidmann: "Das Design des PEPP zeigt, dass sich der EZB-Rat des Risikos bewusst ist, dass eine übermäßige Volatilität der Renditeabstände von Staatsanleihen die Übertragung der Geldpolitik beeinträchtigen kann." Daher erlaube das PEPP eine gewisse Flexibilität bei Staatsanleihekäufen, die falls nötig zur Marktstabilisierung eingesetzt werden können. Weidmann fügte aber hinzu: "Es ist wichtig, dass die Geldpolitik keine falschen Anreize im Hinblick auf die öffentlichen Finanzen liefert."

In diesem Zusammenhang sei der EZB-Kapitalschlüssel ein nützlicher Richtwert für die PEPP-Anleihebestände am Ende der Nettokäufe. Zudem dürften sich die Regierungen nicht darauf verlassen können, dass die EZB ihre Finanzierungskosten für immer niedrig halten oder die Renditeabstände (spreads) dauerhaft glattbügeln werde. Das PEPP sei eng an die aktuelle Pandemie gebunden.

June 22, 2020

