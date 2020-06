BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Union erfüllt die selbstgesteckten Zielen beim Klimaschutz und der Gleichstellung von Männern und Frauen einem Bericht der EU-Statistikbehörde Eurostat zufolge nicht. Bei Fragen der Geschlechtergleichheit habe sich der Staatenbund in den vergangenen fünf Jahren sogar von den eigenen Zielen entfernt, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Bericht zur nachhaltigen Entwicklung der EU.



Beim Klimaschutz habe es im selben Zeitraum keine Fortschritte gegeben. So sei der Ausstoß von Treibhausgasen innerhalb der EU in den vergangenen fünf Jahren nur um 2,7 Prozent gesunken. Das Ziel, den Emissionsausstoß bis 2030 um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken, könne so nicht erreicht werden. Der Klimaschutz ist eines von 17 Nachhaltigkeitszielen der EU.



Mit Blick auf die Geschlechtergerechtigkeit habe sich etwa die Situation von Frauen auf dem Arbeitsmarkt verschlechtert, heißt es in dem Bericht. Die Einstellungsquote von Männern nach der Ausbildung lag 2019 fast fünf Prozentpunkte über der von Frauen - ein Anstieg von fast einem Prozentpunkt. Positiv sei lediglich, dass die Zahl weiblicher Abgeordneter in den nationalen Parlamenten gestiegen sei, sagte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni. Bis zur Gleichstellung von Mann und Frau "ist es aber noch ein weiter Weg".



In den meisten anderen Bereichen kam die EU ihren Zielen näher. Die größten Fortschritte seien bei der Förderung von Frieden und Gerechtigkeit erreicht worden. Wichtige Errungenschaften habe es auch bei der Armutsbekämpfung sowie der Förderung der Gesundheit gegeben./mre/DP/jha

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de