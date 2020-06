Viele Anleger haben in den letzten Jahren das Interesse am Bitcoin verloren. Doch institutionelle Investoren wittern den nächsten Ausbruch - und sammeln alles ein, was sie kriegen können.Der Bitcoin notiert rund 50 Prozent unter seinem bisherigen Allzeithoch und ringt seit einem Dreivierteljahr mit der Marke von 10.000 Dollar. Aus psychologischer und charttechnischer Sicht ist sie enorm wichtig - ein nachhaltiger Ausbruch könnte der Startschuss einer neuen Rekordfahrt sein. Dessen scheinen sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...