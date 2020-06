Düsseldorf, 22. Juni 2020 - Im Mai 2020 gab es ein deutliches Plus bei der Solarstrom-Produktion. Der Index der Zielerreichung lag bei 113 Prozent. Damit liegt Deutschland vor den Sonnenländern Spanien und Italien. So liegt der Index für Italien bei 105 Prozent ebenfalls über Soll, in Spanien wurde mit 91 Prozent weniger produziert als erwartet. Für die deutschen Solaranlagen bedeutet dies eine Fortsetzung des guten Jahresstarts. "Hier hat sich mittlerweile ein guter Puffer aufgebaut, der für das ...

