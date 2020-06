Wegen der - durch die Covid-19 Pandemie verstärkten - globalen Nachfrageschwäche in den Branchen Automobil und Industrieelektronik und den damit einhergehenden Auftragsrückgängen für das AT&S-Werk in Fehring hat das Unternehmen beschlossen, ab 1. Juli die Möglichkeit der befristeten Kurzarbeit als Überbrückungsmaßnahme für den Standort Fehring zu nutzen. Von seinen 10.000 Mitarbeitern weltweit beschäftigt AT&S am Standort Fehring derzeit 400 Mitarbeiter, 320 von ihnen sind von der Kurzarbeit betroffen.

