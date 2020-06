Die Aktien von Wirecard haben sich am Montag beinahe erneut halbiert. Der Börsenwert des einstigen Vorzeigeunternehmens im DAX ist damit auf 1,9 Milliarden Euro zusammengeschrumpft - 11 Milliarden Euro sind futsch. Keine Überraschung.Ein Händler zeigte sich kaum überrascht, dass die Aktie weiter "wie ein Stein" fällt, nachdem bereits am Donnerstag Panik rund um Wirecard aufgekommen war. "In das fallende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...