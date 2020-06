Nach einer erneuten Gewinnwarnung war die Aktie von Siemens Gamesa in der vergangenen Woche deutlich unter Druck geraten. Am Montag zählt die Aktie im schwachen Marktumfeld aber zu den stärksten Werten an der Börse. Schwung liefert ein Großauftrag von Innogy für einen Offshore-Windpark.Für das Windparkprojekt Sofia in der britische Nordsee soll Siemens Gamesa 100 Turbinen liefern. Der Konzern ist damit laut einer Mitteilung der bevorzugte Lieferant für das Projekt. Die Windräder haben insgesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...