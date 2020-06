Die Aktie des konkursgefährdeten Autovermieters Hertz verliert im frühen New Yorker Handel rund 20 Prozent an Wert. Nachdem das Unternehmen seine Pläne, bis zu 250 Millionen neue Aktien auszugeben, auf Eis gelegt hat, sieht die Investmentbank Morgan Stanley im Basisszenario keinen Wert in der Aktie mehr. Nur im besten Fall könnte für die Aktionäre noch etwas herausspringen.Die Analysten sehen ein großes Risiko, dass die Aktie von der Börse genommen wird beziehungsweise die Liquidität, das Geschäft ...

