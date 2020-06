Der Dow Jones berappelt sich nach einem schwachen Auftakt und liegt nun rund 0,2 Prozent höher bei 25'930 Punkten.New York - Die Anleger an der Wall Street sind zu Beginn der neuen Woche eher vorsichtig. Der Leitindex Dow Jones Industrial knüpfte am Montag zunächst an seine Schwäche von vor dem Wochenende an, berappelte sich dann aber und stieg zuletzt um 0,22 Prozent auf 25'929,34 Punkte. Er schielt damit wieder auf die 26 000-Punkte-Marke. Anleger schwanken weiter zwischen Hoffnung und Sorge, hiess es.

