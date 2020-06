Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wie am 26. Mai 2020 kommuniziert, hat der Aufsichtsrat der Addiko Bank AG die Ernennung eines dritten Mitglieds des Vorstandes beschlossen. Das Unternehmen freut sich, Ganesh Krishnamoorthi als Chief Retail, IT and Digitalization Officer bekannt zu geben, der ab dem 1. August 2020 für diese Themen verantwortlich sein wird.



Herr Krishnamoorthi ist ein erfahrener Banker und hatte in den letzten 22 Jahren verschiedene Führungspositionen im Finanzsektor inne. Er begann seine Bankenkarriere bei der Santander Consumer Bank (ehemals GE Money Bank), wo er über ein Jahrzehnt verschiedene Führungspositionen in den Bereichen IT sowie Retail Management übernahm und auch für den Aufbau des digitalen Geschäfts verantwortlich war. Später wechselte er als General Manager zur Western Union Bank und leitete den Start ihres digitalen Geschäfts in 18 Ländern in Europa. In den letzten 3 Jahren war Herr Krishnamoorthi bei der BAWAG und der Austrian Anadi Bank tätig. Für Letztere war er für den Turnaround des Retail-Franchise verantwortlich, beschleunigte die digitale Transformation und war zuletzt auch als Interim-CEO tätig.



"Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und glaube an das große Potential der Addiko Bank. Mein Ziel ist es, zusammen mit einem starken Führungsteam die Position der Bank als spezialisierter Kreditgeber für unbesicherte Kreditprodukte zu stärken, weiter auszubauen und dabei sowohl traditionelle als auch digitale Kanäle zu nutzen. Ich freue mich darauf, das Produktangebot von Addiko weiter zu modernisieren und die Prozesse zu verbessern, damit wir der wahre Digital Banking-Spezialist in unseren Fokus-Segmenten in der CSEE Region werden.", sagte Ganesh Krishnamoorthi.



