FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 23. Juni: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 25. Kalenderwoche 10:00 DEU: Sixt Leasing, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Bijou Brigitte, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Zalando, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: SHW, Hauptversammlung (online) 12:00 DEU: Wirtschaftsweise geben Konjunkturprognose für 2020 und 2021 15:30 DEU: Online-Pk der Allianz Deutschland zu Versicherungsangebot "Privatschutz" DEU: BGH verhandelt im Streit zwischen Facebook und dem Bundeskartellamt wegen der Sammlung von Nutzerdaten TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/20 (vorläufig) 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/20 (vorläufig) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/20 (vorläufig) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/20 (vorläufig) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/20 (vorläufig) 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/20 (vorläufig) 16:00 USA: Neubauverkäufe 05/20 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Webkonferenz Union Investment: "Nachhaltigkeit in Zeiten von Corona" u.a. mit dem Thema: "Virtuelle Hauptversammlungen: Fluch oder Segen?" 11:00 DEU: Vorstellung Verfassungsschutzbericht 2019 mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Thomas Haldenwang ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi