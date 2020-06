BERLIN (Dow Jones)--Die obersten Hüter der deutschen Schuldenbremse gehen aufgrund der Corona-Krise von einem deutlich steigenden Staatsdefizit aus. Die Bundesregierung rechne im Stabilitätsprogramm mit einem gesamtstaatlichen Defizit von 7,25 Prozent in diesem Jahr, sagte der Vorsitzende des Beirates des Stabilitätsrates, Thiess Büttner. "Wenn man die weiteren Maßnahmen betrachtet und noch das Konjunkturpaket hinzuaddiert, das jüngst beschlossen wurde, kommt man auf einen Wert von über 9 Prozent." Dies sei "ein ganz erheblicher Defizitwert, den wir so nicht kennen", sagte Büttner nach der 21. Sitzung des Stabilitätsrates von Bund und Ländern in Berlin.

Verrechne man dies noch mit der konjunkturellen Entwicklung, dann könnte das strukturelle Saldo auch schlechter werden als die Erwartungen der Regierung, so Büttner. Die Regierung rechnet hier bislang mit 5,5 Prozent. "Das ist eigentlich entgegen der Regeln", erklärte der Beiratsvorsitzende. Laut den EU-Stabilitätsregeln darf das strukturelle Defizit maximal 0,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts betragen. Es sei aber angesichts der Pandemie richtig und "vertretbar", dass die Ausnahmeregelung hier greife, denn "es handelt sich um eine außergewöhnliche und krisenhafte Situation".

Zu Buche schlagen nicht nur die Maßnahmenpakete von Bund und Ländern, sondern auch "eine unglaubliche Ausweitung von Gewährleistungen, die haushaltswirksam werden können". Das Volumen gehe bis zu 1.000 Milliarden Euro (einer Billion Euro). Ein "ernstes Problem" gebe es auch bei den Sozialversicherungen, so Büttner.

Zwar müsse die Obergrenze für das strukturelle Defizit dieses Jahr nicht eingehalten werden. Damit gebe der Beirat des Stabilitätsrates aber keinen "Blankoscheck jetzt für Mehrausgaben oder einen Blankoscheck für Mindereinnahmen durch steuerliche Senkungen", warnte Büttner. Kritik übte das Gremium auch daran, dass der Stabilitätsrat lediglich Pläne für das laufende Jahr vorlegt und nicht auch - wie sonst üblich - für die kommenden vier Jahre bis 2024. Der Beirat hätte zudem eine Erklärung des Stabilitätsrates erwartet, dass die Obergrenze wieder eingehalten werde, soweit die Ausnahmeregelungen nicht mehr greifen. "Das wäre ein Minimum gewesen", so Büttner.

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) - in seiner Funktion auch Vorsitzender des Stabilitätsrates - erklärte, durch die stabilen Staatsfinanzen der Vergangenheit habe Deutschland Vorsorge getroffen und sei deshalb auch in der Lage, nun in der Krise zu handeln. Kurz vor der Krise sei die Schuldenquote auf knapp unter 60 Prozent der Wirtschaftsleistung gedrückt worden. Scholz zeigte sich überzeugt, dass Deutschland "nach der Krise immer noch weniger Verschuldung als andere EU-Länder vor der Krise" haben werde.

Die Bundesregierung sieht in ihrem zweiten Nachtragshaushalt zur Finanzierung des Konjunkturpakets und anderer Folgen der Corona-Krise weitere 62,5 Milliarden Euro an neuen Schulden vor. Insgesamt nimmt der Bund damit in diesem Jahr die Rekordsumme von 218,5 Milliarden Euro an neuen Krediten auf. Im März hatten die Abgeordneten bereits dem ersten Nachtragsetat über 156 Milliarden Euro zugestimmt. Insgesamt erhöhen sich die Ausgaben auf rund 509,3 Milliarden Euro. Am Montag beriet der Finanzausschuss des Bundestags die Schuldenpläne.

