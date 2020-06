Bellevue Group AG: Korrektur Konzerngewinn 2019 von CHF 11.4 Mio. auf CHF 14.0 Mio.EQS Group-Ad-hoc: Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Bellevue Group AG: Korrektur Konzerngewinn 2019 von CHF 11.4 Mio. auf CHF 14.0 Mio.22.06.2020 / 18:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.MedienmitteilungKüsnacht, 22. Juni 2020Korrektur Konzerngewinn 2019 von CHF 11.4 Mio. auf CHF 14.0 Mio.Die Bellevue Group AG hat im Nachgang zur Publikation der Konzernrechnung 2019 festgestellt, dass aufgrund eines buchhalterischen Abgrenzungsfehlers der Personalaufwand im Geschäftsjahr 2019 zu hoch ausgewiesen wurde.Unter IAS 19 "Leistungen an Arbeitnehmer" muss der Aufwand von Entschädigungen mit einer bestimmten Dienstzeit (Service Condition) über die Laufzeit verteilt werden. Dabei erfolgte ein Periodenabgrenzungsfehler in der konsolidierten Erfolgsrechnung 2019. Durch die Korrektur erhöht sich für 2019 der Konzerngewinn nach Steuern um CHF 2.6 Mio. auf CHF 14.0 Mio. und ebenso das Eigenkapital um CHF 2.6 Mio. auf CHF 198 Mio.Die Anpassung hat keinerlei Auswirkungen auf die Mittelflüsse, die Dividendenpolitik, die effektiven Entschädigungen oder die Beiträge an die Pensionskasse der Gesellschaft. Die Offenlegung der Korrektur erfolgt im Halbjahresbericht 2020.Wichtige Termine:30. Juli 2020: Publikation Halbjahresabschluss 2020Kontakt:Media Relations: Jürg Stähelin, IRF Telefon: +41 44 244 81 51, staehelin@irf-reputation.chInvestor Relations: Patrik Gilli, CFO Bellevue Group Telefon: + 41 44 267 67 00, pgi@bellevue.chBellevue GroupDie Bellevue Group ist eine unabhängige, auf Asset Management fokussierte Schweizer Finanzboutique, die an der SIX Swiss Exchange notiert ist. Gegründet 1993, konzentriert sich der reine Asset Manager mit seinen rund 100 Mitarbeitenden auf eine ausgewählte und diversifizierte Angebotspalette basierend auf den drei Pfeilern spezialisierte Healthcare-Strategien, alternative Anlagestrategien und traditionelle Anlagestrategien.Zusatzmaterial zur Meldung:Datei: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=2d1d69b9844305e7ecb0a13c35ff4958 Dateibeschreibung: MedienmitteilungEnde der Ad-hoc-MitteilungSprache: Deutsch Unternehmen: Bellevue Group AG Seestraße 16 8700 Küsnacht Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 Fax: +41 44 267 67 01 E-Mail: info@bellevue.ch Internet: www.bellevue.ch ISIN: CH0028422100 Valorennummer: A0LG3Z Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1075459Ende der Mitteilung EQS Group News-Service1075459 22.06.2020 CET/CEST