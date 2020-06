Der Aufsichtsrat der Addiko Bank AG hat, wie bereits kommuniziert, die Ernennung eines dritten Mitglieds des Vorstandes beschlossen und Ganesh Krishnamoorthi zum Chief Retail, IT and Digitalization Officer bestellt. Er wird ab dem 1. August 2020 für diese Themen verantwortlich sein wird. Er sieht in der Bank Potenzial: "Mein Ziel ist es, zusammen mit einem starken Führungsteam die Position der Bank als spezialisierter Kreditgeber für unbesicherte Kreditprodukte zu stärken, weiter auszubauen und dabei sowohl traditionelle als auch digitale Kanäle zu nutzen. Ich freue mich darauf, das Produktangebot von Addiko weiter zu modernisieren und die Prozesse zu verbessern, damit wir der wahre Digital Banking-Spezialist in unseren Fokus-Segmenten in der CSEE Region ...

