Tagesausblick für 23.6.: DAX fehlen Impulse. Apple und Lufthansa im Fokus!

Die Aktienmärkte starteten schwächer in die neue Woche. Der DAX gab rund 0,75 Prozent und der EuroStoxx 50 Index rund ein Prozent nach. Den Investoren fehlen aktuell die signifikanten Impulse zum Einstieg. Gleichzeitig gibt es die Sorge um eine zweite Corona-Welle. Die US-Märkte starteten kaum verändert in den Handel. Auch hier warten viele Anleger einfach nur ab.

Am Anleihemarkt gaben die Renditen zum Wochenstart leicht nach. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen sank auf -0,44 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere taucht auf 0,68 Prozent. Die Edelmetalle präsentierten sich derweil fester. Gold stieß dabei mit rund 1.760 US-Dollar in den Bereich des mehrjährigen Hochs und zog den BANG-Index mit. Der BANG Index enthält vier der weltweit größten Goldminengesellschaften. Der Ölpreis klebt derweil an der nun schon seit drei Wochen weilenden Widerstandsmarke. WTI pendelte knapp unter der Marke von 40 US-Dollar (WTI) und Brent steckt bei 42,40 fest. Wann kommt der Ausbruch?

Unternehmen im Fokus

Besonders im Fokus standen heute einmal mehr die Aktien von Deutsche Lufthansa und Wirecard. Bei der Airline entscheidet die bevorstehende Hauptversammlung über das staatliche Rettungspaket und bei Wirecard mehren sich Zweifel am Bankguthaben. Die Aktie brach daraufhin rund 40 Prozent ein. Das neue DAX-Mitglied Deutsche Wohnen präsentierte sich am ersten Tag in der ersten Börsenliga freundlich.HelloFresh markiert ein neues Allzeithoch. ThyssenKrupp kam nach schwachen Analystenkommentaren unter Druck. Fällt das Papier unter 6,40 Euro droht eine größere Konsolidierung. In den USA starteten unter anderem Apple, Microsoft, Nvidia und PayPal fester in die Woche. Apple lädt heute zur Entwicklerkonferenz.

Sixt Leasing lädt zur virtuellen Hauptversammlung.



Wichtige Termine

Deutschland - Markit Einkaufsmanagerindex

Europa - Markit Einkaufsmanagerindex

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.430/12.540/12.740 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.100/12.180/12.300 Punkte

Nach einer schwachen Eröffnung zog der DAX zunächst 200 Punkte auf 12.380 Punkte nach oben. Am Nachmittag kippt der Index jedoch wieder nach Süden. Zum Handelsschluss pendelte sich das Aktienbarometer oberhalb der Marke von 12.200 Punkten ein. Auf der Oberseite zeigt sich im Bereich von 12.430 Punkten ein hartnäckiger Widerstand, er erst überwunden werden muss, um weitere Käufer anzulocken. Auf der Unterseite sehen Investoren im Bereich von 12.200 Punkten immer wieder Kaufgelegenheiten. Eine nachhaltige Korrektur deutet sich frühestens unterhalb von 12.100 Punkten ab

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)



Betrachtungszeitraum: 03.06.2020 - 22.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 23.06.2014 - 22.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HZ22MM 7,16 10.400 14.900 17.09.2020 DAX HZ22NB 4,89 10.600 14.000 17.09.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.6.2020; 17:54 Uhr

