Schwalbach am Taunus (ots) - Mit mehr als einem Jahrhundert Erfahrung bietet die Marke King C. Gillette Männern mit Bart ab Juni 2020 alles, was es braucht. Rasur, Styling, Pflege.Juni 2020: King Camp Gillette gilt als Erfinder der Rasur, wie wir sie heute kennen. 1905 brachte er den ersten Rasierer mit austauschbarenKlingen auf den Markt und revolutionierte damit die Rasur. Jetzt vereint sich diese einzigartige Expertise und Geschichte in einer neuen Marke, die alles bietet, was Mannfür seinen individuellen Bartstyle braucht: vom Rasierhobel und Bart-Trimmer über ein transparentes Rasiergel und beard balm hin zum beard oil. Für King C. Gillette ist die Pflege des Bartes keine lästige Pflicht, sondern eine bewusste Entscheidung. In der heutigen Zeit steckt man oft in Routinen fest, die den Alltag bestimmen. Dashält davon ab, Momente bewusst zu leben und Dinge mit Leidenschaft zu tun. Rituale sind der Ausbruch aus dieser Routine. Ein bewusstes Ritual ebnet den Weg vomGewöhnlichen hin zu dem, was den Alltag außergewöhnlich macht - mit dem Ziel, die beste Version seiner selbst zu sein. Die Produkte von King C. Gillette ermöglichenes seine eigene Routine zu durchbrechen und die Rasur als bewusstes Ritual zu genießen.EINE KOLLEKTION, DIE ALLE WÜNSCHE ERFÜLLTDas King C. Gillette Sortiment umfasst eine komplette Kollektion von Rasur-, Styling- und Pflegeprodukten, die aus der bestehenden Rasur-Routine ein einzigartiges Ritual machen, egal für welchen Bart-Style. Bei der Vorbereitung der optimalen Rasur sorgt das Beard Wash für einen sauberen und gepflegten Bart und das transparente Rasiergel für vereinfachte Rasur und Styling der Konturen. Bei der Rasur selbst bietet King C. Gillette drei Rasierer: Der ikonische Double Edge Safety Rasierer, der 1901 von King Camp Gillette erfunden und als erster Rasierer von Gillette entwickelt wurde, sorgt für ein Rasurerlebnis mit Heritage-Charakter. Außerdem im Portfolio: Der Shave & Edge Rasierer mit AquaGrip-Griff in blau und braun für besonders gute Kontrolle. Für die optimale und einfache Anpassung der Bartlänge sorgt der kabellose King C. Gillette Bart-Trimmer mit 3 Aufsätzen. Nachdem der Bart gewaschen, rasiert und gestutzt ist, fehlt nur noch die richtige Bartpflege als Finish. Mit dem King C. Gillette Soft Beard Balm, der als Leave-on-Pflege oder als tiefenwirksame Maske genutzt werden kann, werden die Barthaare gepflegt und raue Konturen geglättet. Das Ergebnis: Der Bart ist weich und anschmiegsam. Das King C. Gillette Beard Oil gibt dem Look den letzten Schliff. Es schenkt dem Haar Geschmeidigkeit und gesunden Glanz. Die Pflegeprodukte haben alle den charakteristischen King C. Gillette Duft, der von einem Duftexperten-Team in enger Zusammenarbeit mit einem internationalen Dufthersteller und externen Trendexperten entwickelt wurde. Der Duft ist eine Mischung aus pflanzlichen Inhaltsstoffen und Molekülen, die zu einem harmonischen Duft-Ensemble kombiniert wurden.Francesco Bottini, Barbier und Experte für King C. Gillette, ist als Fachmann von den Produkten überzeugt: "Wer in unseren Barbershop kommt, der sieht seinen Bart nicht als Notwendigkeit, sondern entscheidet sich ganz bewusst dafür als Teil seines Styles und als Ausdruck seines Charakters. Die Kunden sehen die Zeit beim Barbier und das Rasurritual, um aus dem Alltag auszubrechen und sich etwas für sich zu gönnen. Mit King C. Gillette kann man genau dieses Ritual auch zuhause genießen. Die Auswahl bietet für jeden das richtige Tool, ob 3-Tage-Bart, Vollbart oder scharfe Konturen - jeder kann damit zuhause sein eigener Barbier sein."KING C. GILLETTE BIETET PRODUKTE FÜR DIE BEREICHE RASIEREN, TRIMMEN UND PFLEGEN:RASIEREN:- Double Edge Safety Rasierer; 14,99 EUR (UVP)* - eine Stilikone für präzise Kanten- Double Edge Safety Ersatzklingen; 4,99 EUR (UVP)*- Shave & Edging Rasierer (Blau und Braun); 9,99 EUR (UVP)* - mit 5 Premium-Klingen und Präzisions-Trimmer zum Konturieren- Transparentes Rasiergel; 7,99 EUR (UVP)* - designed für Styling, mit weißem Tee TRIMMEN:- Bart-Trimmer; 29,99 EUR (UVP)* - schnurlos mit 3 austauschbaren Kämmen, für alle Bartstyles PFLEGEN:- Beard Wash, 350 ml; 9,99 EUR (UVP)* - erfrischende Reinigung mit Kokoswasser- Soft Beard Balm, 100 ml; 7,99 EUR (UVP)* - pflegender Balm mit Kakaobutter, glättet Konturen und macht den Bart weich und anschmiegsam- Beard Oil, 30 ml; 7,99 EUR (UVP)* - pflegt das Haar mit Arganöl und verleiht ihm gesunden Glanz Die King C. Gillette Produkte sind ab Juni 2020 im Handel und unter www.kingcgillette.de (https://www.gillette.de/kingcgillette.list)erhältlich. Presse- und Bildmaterial finden Sie hier (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__t9c164122.emailsys1a.net_c_42_2862887_0_0_0_370469_c0d09da3eb.html-3Ftestmail-3Dyes&d=DwMFaQ&c=M50t_wfPryPkL4C2Nv6aB3q8AWPHmcy6NXnZ7db1zqg&r=qGH5rAACf1c1ZbfTNXH6BJXl4tovw_-PcU6LFW1dTtU&m=f6NHd_wMQBlnYLSZDzeW1xT8Q0wMoDuWxbP144CRrqM&s=_opIAqiDZSyGkCxB2eABPaUdun3mNlUiKTla0BXtr7w&e=).* Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss. Bitte beachten Sie, dass Produktverfügbarkeiten und UVP in Österreich und der Schweiz variieren können.ÜBER GILLETTESeit über 110 Jahren liefert Gillette Präzisionstechnologie und konkurrenzlose Produktleistung - die Lebensqualität von über 750 Millionen Männern auf der ganzen Welt wird verbessert. Von Rasierern und Körperpflege bis hin zu Hautpflege bietet Gillette weltweit eine große Auswahl an Produkten, darunter Rasierer, Rasiergel (Gele, Schäume und Cremes), Hautpflege und Aftershaves. Für weitere Informationen und die neuesten Nachrichten zu Gillette besuchen Sie www.gillette.de (https://www.gillette.de/).ÜBER PROCTER & GAMBLEProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. 