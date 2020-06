ZÜRICH (Dow Jones)--Mit kräftigen Abgaben ist der schweizerische Aktienmarkt in die neue Handelswoche gestartet. Die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle habe das Sentiment belastet, hieß es. So hatten die US-Bundesstaaten Arizona, South Carolina, Florida und Texas steigende Infektionszahlen vermeldet. Untermauert wurden die Daten von der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Diese hatte eine Rekordzahl an Neuinfektionen an einem einzigen Tag vermeldet, wobei Brasilien und die USA die meisten Neufälle verzeichneten.

Laut US-Handelsbeauftragtem Peter Navarro bereitet sich die Regierung auf eine neue Infektionswelle vor. Diese werde zwar nicht zwingend erwartet, aber die Regierung unter US-Präsident Donald Trump treffe Vorbereitungen. Damit bleibe die Situation an den Börsen unsicher, hieß es. Der SMI verlor 1,1 Prozent auf 10.158 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und zwei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 46,55 (zuvor: 137,15) Millionen Aktien.

Unter den Einzelwerten zeigten sich unter anderem die Papiere der defensiven Index-Schwergewichte Roche und Nestle mit Abgaben von 0,9 bzw. 1,1 Prozent. Für die Novartis-Aktie ging es um 1,8 Prozent nach unten. Das Pharma-Unternehmen hatte die Studie zu Hydroxychloroquin für Covid-19 mit der Begründung abgebrochen, dass die Patientenrekrutierung zu langsam verlaufe, so dass es unwahrscheinlich sei, dass die Studie in einem angemessenen Zeitrahmen abgeschlossen werden könne. In den vergangenen Wochen war das Vertrauen in die Wirksamkeit des Medikaments nach negativen Studiendaten bereits stark gesunken. Schon am vergangenen Montag hatte die US-Behörde ihre Notfallzulassung aufgehoben, die sie Anfang des Jahres für das Medikament erteilt hatte.

Die Basilea-Aktie schloss gegen den Trend unverändert. Das Pharmaunternehmen erhält vom Lizenzpartner Pfizer eine Meilensteinzahlung in Höhe von fünf Millionen Franken. Hintergrund war die Erteilung der Marktzulassung für das Antimykotikum Cresemba(R) in der Russischen Föderation.

June 22, 2020

