Das führende Portfolio mit HPC-, Speicher- und Cloud-Systemen, einschließlich 4U 10-GPU-, 2U 4-Node- und 1U All-Flash-Server-Plattformen für Rechenzentren und Unternehmen

TYAN, ein branchenführender Hersteller von Server-Plattformdesign und ein Tochterunternehmen der MiTAC Computing Technology Corporation, stellt auf der TYAN Server Solutions Online-Ausstellung sein neuestes Angebot an HPC-, Speicher-, Cloud- und Embedded-Plattformen vor, die durch Prozessoren der 2. Generation von AMD EPYC der 7002-Serie und auf Intel Xeon Prozessoren unterstützt werden, auf der TYAN Server Solutions Online-Ausstellung vor.

TYAN Server Solutions Online Exhibition Attendees Can Experience Featured Products Showcase, Webinar Sessions and Live Q&A (Photo: Business Wire)

"Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung hochmoderner Serverplattformen und Server-Motherboards genießt TYAN bei großen Rechenzentrumskunden und Serverkanälen hohe Anerkennung", so Danny Hsu, Vizepräsident der TYAN Business Unit der MiTAC Computing Technology Corporation. "Durch die Kombination der neuesten Innovationen unserer Partner, wie Intel und AMD, können TYAN-Kunden exakt mit den Server-Bausteinangeboten von TYAN Marktchancen ausnutzen".

Die Teilnehmer erleben eine Produktpräsentation, Webinar-Sitzungen und Live-Fragen während der virtuellen Umgebung. Zu den neuesten Serverangeboten von TYAN für die HPC-Gemeinschaft gehören Thunder HX FT83-B7119 und Transport HX TS75-B8252. Der FT83-B7119 basiert auf skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren der zweiten Generation mit zehn PCIe x16-Steckplätzen mit doppelter Breite für GPUs und 12 toolfreien 3,5-Zoll-Laufwerkseinschüben ohne Hot-Swap, die bis zu 4 NVMe U.2-Laufwerke in einem 4U-Gehäuse unterstützen. Das System eignet sich ideal für KI-Schulungen und Inferenzanwendungen. Das TS75-B8252 wird von AMD EPYC 7002-Prozessoren der 2. Generation angetrieben und ist für Virtualisierung, KI-Inferenz und In-Memory-Computing-Arbeitslasten optimiert. Die 2U-Serverplattform bietet 32 DIMM-Steckplätze, bis zu 9 PCIe 4.0-Steckplätze, 12 Hot-Swap-fähige, toolfreie3,5-Zoll-Laufwerkseinschübe, die bis zu 4 NVMe U.2-Laufwerke unterstützen.

Optimiert für die Herausforderungen von Cloud-Server-Providern bieten TYANs Cloud-Plattformen eine herausragende Rechendichte und Speicherleistung auf kosteneffiziente Weise. Der neue 1HE Thunder SX GT93-B7106 unterstützt skalierbare Intel Xeon-Prozessoren der 2. Generation mit zwei Sockeln und zwölf 3,5"- und einem 2,5"-Laufwerkseinschub, die einfach ausgetauscht werden können, für softwaredefinierte Kühlspeicheranwendungen. Mit AMD EPYC 7002-Prozessoren der 2. Generation der Serie AMD EPYC 7002 ausgestattet, bietet die Transport CX GC68-B8036 Platz für vier 3,5-Zoll- und vier 2,5-Zoll-Laufwerkseinschübe in 1 HE für Datenspeicher- und Anwendungscache-Anforderungen bei der Bereitstellung im Rechenzentrum. Die Transport CX TN73-B8037-X4S ist eine 2 HE 4-Node-High-Density-Serverplattform mit Unterstützung für 16 hot-swap-fähige, toolfreie 2,5-Zoll-Laufwerkseinschübe, die sowohl NVMe U.2- als auch SATA-Geräte unterstützen. Das System eignet sich ideal für Server mit hohem IOP in Rechenzentren.

TYAN bietet eine komplette Reihe von Speicherservern an, die in der Lage sind, große Datenmengen zu speichern, vom 1U-Hochleistungs-Speicherserver mit 12 All-Flash-Laufwerksschächten, einem 2U-Hybrid-Speicherserver bis hin zu einem enormen 4U-Hochleistungs-Server mit 100 Laufwerken und hoher Kapazität. Die TYAN Speicherserver-Produktlinie bietet eine Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten für mehrstufige Speicheranforderungen in Unternehmen und Rechenzentren.

