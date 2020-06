Guten Abend, der Fall Wirecard drückt wie schwüles Gewitterwetter auf die allgemeine Stimmung am deutschen Markt. Der Schreck, der Schock, die Verzweiflung und die Fassungslosigkeit sowie die Tatsache, dass viele Markteilnehmer mitverantwortlich sind für den Zusammenbruch dieser Story, sind erdrückend. Seit dem ersten Artikel in der "Financial Times" haben fast ...

Den vollständigen Artikel lesen ...