Abidjan, Elfenbeinküste and Johannesburg (ots/PRNewswire) - Die Africa Medical Supplies Platform (AMSP), die als gemeinsames Online Markt-Tool genehmigt wurde, um den afrikanischen Kontinent mit lebensnotwendiger medizinischer Ausrüstung in Zusammenhang mit COVID-19 zu versorgen, wurde unter der Leitung des Sonderbeauftragten der Afrikanischen Union Strive Masiyiwa entwickelt und wird von Janngo im Auftrag der Afrikanischen Union und ihren afrikanischen Zentren für die Kontrolle von Krankheiten (Africa Centres for Disease Control and Prevention - Africa CDC), in Partnerschaft mit der African Export-Import Bank (Afreximbank), mit der Economic Commission for Africa (ECA), den Vereinten Nationen und führenden afrikanischen und internationalen Kapitalgesellschaften, Institutionen & Stiftungen betrieben.Die Plattform Africa Medical Supplies (AMSP) ermöglicht den sofortigen Zugriff auf eine afrikanische und weltweite Datenbank geprüfter Hersteller und strategischer Partner für die Beschaffung von Ausrüstung und bietet den Mitgliedstaaten der Afrikanischen Union die Möglichkeit, zugelassene medizinische Ausrüstung, Diagnosehilfen, persönliche Schutzausrüstung und Geräte für das klinische Umfeld zufairen Preisen und auf transparente Weise zu beziehen. Die Plattform dient als einheitliche Schnittstelle, die die Gruppierung von Volumen, ein Quotenmanagement, die Vereinfachung der Zahlungs-, Logistik- und Transportabwicklung und die Gewährleistung eines fairen und effizienten Zugangs zu entscheidenden Versorgungsgütern für afrikanische Regierungen bietet. Die Afreximbank soll für die Vereinfachung von Zahlungsprozessen und Partner aus der Logistikbranche, einschließlich Spediteuren aus verschiedenen afrikanischen Ländern sowie weltweit agierenden Frachtunternehmen für die Beschleunigung der Lieferungen sorgen."Die Africa Medical Supplies Platform ist nur ein Beispiel für von afrikanischenLändern initiierte, innovative Projekte zur Linderung der verheerenden Folgen dieser Pandemie, die sowohl die Gesundheit der afrikanischen Bevölkerung als auchdie Wirtschaft der afrikanischen Staaten bedroht. Wir haben bereits Anfragen für die Konzessionierung des AMSP Konzepts aus anderen Teilen der Welt erhalten",erklärt der Sonderbeauftragte Strive Masiyiwa und fügt hinzu: "Afrika ist mit einer Online Lösung, die allen afrikanischen Regierungen Zugang zu persönlicher Schutzausrüstung und anderen, dringend erforderlichen medizinischen Hilfsgütern zufairen Preisen bietet, wegweisend."Wir versorgen die Regierungen mit Marktinformationen über den geografischen Standort der Hersteller von Hilfsgütern, was insbesondere im Falle einer Bereitstellung von Finanzierungen im Rahmen dieser Initiative eine gebündelte Beschaffungerleichtert; außerdem stellen wir sicher, dass die Produkte den jeweiligen Bestimmungsort auch tatsächlich erreichen," erklärt Dr. John Nkengasong,Direktor vonAfrica CDC."Wir sind eine auftragsorientierte Organisation; unser Engagement verpflichtet uns dazu, unserem geliebten Kontinent in dieser Krise zur Seite zu stehen; dabeistützen wir uns auf die 3 wichtigsten Pfeiler von Janngo: - Auf unsere Fähigkeiten, Arbeitsgemeinschaften zu bilden, auf unsere Sachkenntnis im Bereich der Technologie und auf unsere grenzübergreifende Erfolgsbilanz auf den Märkten, um den Betrieb dieser Plattform, die unter der Führung des Sonderbeauftragten Strive Masiyiwa ins Leben gerufen wurde, zu gewährleisten;- Auf unser Finanz- und Humankapital, um unsere Portfolios und unseren Handelsfluss, insbesondere in den Bereichen Logistik, HealthTech und FinTech Startups, die im Kampf gegen Covid an vorderster Front stehen, kontinuierlich zu fördern;- Auf unsere Sitzungen und Webinars zum Austausch von Wissen via Janngo Academy, um eine größere Anzahl von Unternehmen zu befähigen, widerstandsfähiger zu werden und ihre Geschäftstätigkeit an die Folgen der Pandemie anzupassen. Die nächsten 100 Tage sind entscheidend für die Umkehrung des exponentiellen Trends der Infektionen und Todesfälle: noch nie war unsere Motivation größer und unser Bewusstsein über die Dringlichkeit der Situation schärfer", erklärt Fatoumata Bâ, Gründerin und Vorstandsvorsitzende von Janngo und geschäftsführende Partnerin von Janngo Capital.Über Janngo: Janngo gründet, unterstützt und investiert in panafrikanische digitale Unternehmen mit erwiesenen Geschäftsmodellen und einer inklusiven Wirkung auf die Gesellschaft. Wir schaffen digitale Ökosysteme in Wirtschaftsbereichen mithohen Wachstumsraten durch die Bereitstellung von Unternehmensförderung, die esmittelständischen Unternehmen ermöglicht, Skaleneffekte zu erzielen und durch die Schaffung von Arbeitsplätzen und den Aufbau von Kapazitäten zur wirtschaftlichen Stärkung der Jugend und der Frauen beizutragen. http://www.janngo.africa/Über die Plattform Africa Medical Supplies: Die Africa Medical Supplies Platform(AMSP) ist eine von der Afrikanischen Union gestartete Initiative der Solidarwirtschaft und bietet sofortige, gemeinsame und praktische Lösungen im Kampf gegendie Pandemie Covid-19. Die Online Plattform wurde unter der Führung des Sonderbeauftragten der Afrikanischen Union Strive Masiyiwa entwickelt und wird im Auftrag der Afrikanischen Union und ihren Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC), in Zusammenarbeit mit der African Export-Import Bank (Afreximbank), der Economic Commission for Africa (ECA), den Vereinten Nationen und mit der Unterstützung durch führende afrikanische und internationale Institutionen, Stiftungen, Kapitalgesellschaften und Regierungen aus China, Kanada und Frankreich, betrieben. http://www.amsp.africa/