Die Devisenstrategen der UOB Group stellten fest, dass der USD/CNH in den nächsten Wochen voraussichtlich am Konsolidierungsthema festhalten wird. Wichtige Zitate 24-Stunden-Prognose: "Der USD handelte am vergangenen Freitag zwischen 7,0645 und 7,0838 (enger als unsere erwartete Spanne von 7,0650/7,0910), bevor er den Tag mit 7,0777 (-0,06%) schloss. ...

