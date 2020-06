NEW YORK (Dow Jones)--Nach anfänglichen Verlusten haben sich die Kurse an der Wall Street am Montag mit Aufschlägen geschlossen. Letztlich setzte sich die Hoffnung auf eine schnelle Konjunktur-Erholung durch. Dazu kamen erneut gute US-Konjunkturdaten, die diese Hoffnung der Investoren weiter bestärkten. So hat sich die Wirtschaftsaktivität in den USA im Mai kräftig verbessert, womit sich eine Erholung nach dem tiefen Einbruch infolge der Pandemie andeutet. Die Verkäufe bestehender Häuser gingen dagegen etwas stärker zurück als erwartet. Gesucht waren vor allem Technologiewerte, der Sektor im S&P-500 zog um 1,9 Prozent an.

Auf der anderen Seite stand die Sorge um eine zweite Infektionswelle. Marktteilnehmer verwiesen auf steigende Infektionsraten in den US-Bundesstaaten Arizona, South Carolina, Florida und Texas. Untermauert wurde dies durch Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die eine Rekordzahl an Neuinfektionen an einem einzigen Tag vermeldete, wobei Brasilien und die USA die meisten Neufälle verzeichneten.

Laut dem US-Handelsbeauftragten Peter Navarro bereitet sich die Regierung auf eine neue Infektionswelle vor. Diese werde zwar nicht zwingend erwartet, aber die Regierung unter US-Präsident Donald Trump treffe Vorbereitungen durch die Lagerung von Medikamenten und medizinischer Ausrüstung, so Navarro.

Der Dow-Jones-Index stieg um 0,6 Prozent auf 26.025 Punkte. Der S&P-500 erhöhte sich um 0,6 Prozent auf 3.118 Punkte. Für den Nasdaq-Composite ging es um 1,1 Prozent auf 10.056 Punkte nach oben. Dabei gab es 1.524 (Freitag: 1.027) Kursgewinner und 1.454 (1.930) -verlierer. Unverändert schlossen 56 (86) Titel.

Sorge vor zweiter Welle bleibt

"Es ist unwahrscheinlich, dass der Anstieg der Infektionsrate das Vertrauen an den Märkten stärkt, aber es könnte ein Punkt kommen, an dem sich die Händler besser an die Situation gewöhnen (...)", sagte Marktanalyst David Madden von CMC Markets. Denn das Wiederhochfahren der Wirtschaft bringe das Risiko neuer Infektionen mit sich. "Es machen ganz klar Sorgen die Runde, aber mit der Panik im Februar und März hat das nichts zu tun", ergänzte Madden.

"Wir befinden uns derzeit im Niemandsland", sagte Nate Fischer, Chief Investment Stratege bei Strategic Wealth Partners. "Ich denke, eine Konsolidierung und Seitwärtsbewegung ist derzeit das Beste für den Markt", so der Teilnehmer weiter.

Dollar gibt nach - Ölpreise legen zu

Am Devisenmarkt verlor der Dollarindex 0,6 Prozent. Dass gerade die USA zu den weltweiten Krisenstaaten der Pandemie zählten, mache den Greenback anfällig, hieß es im Handel. Der Euro legte deutlicher zu. Im späten US-Handel notierte er bei 1,1256 Dollar und übersprang damit wieder die Marke von 1,12 Dollar.

Die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle zeigte sich bei den US-Anleihen nur zeitweise. Gewinne aus dem Verlauf konnten nicht behauptet werden. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erhöhte sich um 0,4 Basispunkte auf 0,70 Prozent.

Der Goldpreis verbesserte sich um 0,6 Prozent auf 1.755 Dollar - gestützt vor allem von der Schwäche des Dollar. Damit kletterte er auf das höchste Niveau seit Mitte April.

Die Ölpreise erholten sich von anfänglichen Abgaben. Marktteilnehmer verwiesen auf den schwächeren Dollar. Zudem sehen die Analysten der Bank of America die fundamentale Lage bei Rohöl als verbessert an und erhöhen Ihre Preisprojektionen. US-Leichtöl der Sorte WTI stieg um 2,2 Prozent auf 40,63 Dollar und kletterte damit erstmals seit Anfang März wieder über die Marke von 40 Dollar. Brent gewann 2,1 Prozent auf 43,09 Dollar je Fass. Die Sorge vor einer zweiten Welle schüre allerdings weiter auch Nachfrageängste, hieß es.

Apple verbaut künftig eigene Chips

Apple wird in seinen Computern künftig selbst designte Chips verbauen. Am Montag gab der Konzern das Ende seiner 15 Jahre währenden Partnerschaft mit dem Chiphersteller Intel bekannt. Die Apple-Aktie legte um 2,6 Prozent zu und markierte bei 359,46 Dollar erneut ein Allzeithoch. Die Intel-Papiere stiegen um 0,8 Prozent.

American Airlines fielen um 6,8 Prozent. Die Fluggesellschaft plant eine Kapitalerhöhung um 3,5 Milliarden Dollar durch eine Wandlung von Schulden in Eigenkapital. Im Kampf gegen eine zweite Pandemiewelle haben die chinesischen Behörden die Einfuhr von tiefgekühltem Hähnchenfleisch des US-Lebensmittelkonzerns Tyson Foods vorübergehend aufgrund von Infektionsfällen untersagt. Die Titel büßten 2,8 Prozent ein.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.024,96 0,59 153,50 -8,81 S&P-500 3.117,86 0,65 20,12 -3,50 Nasdaq-Comp. 10.056,48 1,11 110,35 12,08 Nasdaq-100 10.130,33 1,22 121,69 16,00 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,19 0,0 0,19 -100,9 5 Jahre 0,33 1,1 0,32 -159,1 7 Jahre 0,54 0,7 0,53 -171,1 10 Jahre 0,70 0,4 0,70 -174,3 30 Jahre 1,46 -0,3 1,46 -161,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:30 Fr, 17:03 % YTD EUR/USD 1,1256 +0,62% 1,1194 1,1195 +0,4% EUR/JPY 120,38 +0,76% 119,69 119,61 -1,3% EUR/CHF 1,0669 +0,20% 1,0647 1,0642 -1,7% EUR/GBP 0,9032 -0,23% 0,9047 0,9043 +6,7% USD/JPY 106,95 +0,15% 106,90 106,93 -1,7% GBP/USD 1,2463 +0,86% 1,2372 1,2371 -6,0% USD/CNH (Offshore) 7,0577 -0,31% 7,0741 7,0706 +1,3% Bitcoin BTC/USD 9.571,51 +2,64% 9.406,76 9.358,01 +32,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,63 39,75 +2,2% 0,88 -31,0% Brent/ICE 43,09 42,19 +2,1% 0,90 -31,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.755,44 1.744,15 +0,6% +11,30 +15,7% Silber (Spot) 17,71 17,60 +0,7% +0,12 -0,8% Platin (Spot) 824,60 817,55 +0,9% +7,05 -14,6% Kupfer-Future 2,65 2,61 +1,6% +0,04 -5,8% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2020 16:19 ET (20:19 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.