Die Spargelsaison in Schleswig-Holstein geht in die letzten drei Wochen. Weiterhin ist von guten Qualitäten auszugehen, teilt die Landwirtschaftskammer mit. Die meisten Betriebe haben noch genügend Spargelflächen in der Ernte, sodass regionaler Spargel aus SchleswigHolstein bis zum Ernteabschluss an Johanni zur Verfügung stehen wird. Bildquelle: Shutterstock.com Trotz der...

Den vollständigen Artikel lesen ...