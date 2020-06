Die Bananenproduktion in der Türkei könnte ein Niveau der Selbstversorgung erreichen, um die gesamte inländische Nachfrage 2023 zu erfüllen, so die führenden Bananenerzeuger des Landes, wie DailySabah berichtete. Die Produktionsmengen sind in den letzten zwei Jahrzehnten von 13% auf 80% infolge der Importbeschränkungen des Landes für die Frucht rapide...

