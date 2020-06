Der Frachtverkehr in dem Hafen von Barcelona belief sich auf 23,75 Millionen Tonnen in den ersten fünf Monaten des Jahres, was einen Rückgang von 17,2% gegenüber dem Verkehr darstellt, der an den gleichen Daten 2019 infolge der Covid-19-Pandemie verzeichnet wurde. Bildquelle: Shutterstock.com Die Pandemie hat somit weiter negative Auswirkungen auf den gewerblichen Handel, der...

Den vollständigen Artikel lesen ...