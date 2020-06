Die Anzahl der Investoren, die über eine große Menge an Bitcoin verfügen und einen großen Einfluss auf die Entwicklung des BTC-Kurs haben, nähert sich aktuell den Ständen, die 2017 erreicht wurden - dem Jahr, in dem der Bitcoin auf sein Allzeithoch kletterte.? Zahl der Bitcoin-Wale steigt seit Anfang 2020 nahezu konstant? Niveau von 2017 wieder erreicht? Bitcoin-Wale mit großer MarktmachtIm Jahr 2017 bewegte sich die Zahl der sogenannten Bitcoin-Wale, die über eine große Menge an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...