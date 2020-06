Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - 2020 ist bereits jetzt für alle ein unnormales Jahr. Auch bei VAPORESSO, einer anerkannten Dampfer-Marke, die vom weltweit führenden Zerstäubungsunternehmen SMOORE im Jahr 2015 gegründet wurde, gab es in diesem Jahr einige denkwürdige Ereignisse. Das wichtigste davon war, als VAPORESSO diesen Juni sein internationales Hauptquartier verlegte und sich eine erfrischend neue Büroeinrichtung zulegte.Mit unendlicher Hoffnung für eine bessere Zukunft, ist VAPORESSO unter der Führung seiner Muttergesellschaft SMOORE in einen brandneuen Bürokomplex eingezogen. Dies steht nicht nur für Zufriedenheit und Freude, sondern ist auch gleichbedeutend mit dem Ergreifen eines wichtigen ersten Schrittes hin zu einem ambitionierten Ziel mit einem besseren Ausgangspunkt. Mit der vollen Unterstützung von SMOORE, hat VAPORESSO in die Beauftragung eines professionellen Teams für Innen- und Außengestaltung investiert, um in dem neuen Büro den Geist der Marke durch kleine Details bis hin zum allgemeinen Geist der Handwerkskunst verströmen zu lassen.Da das Büro für eine Dampfer-Marke designt wurde, werden viele auffallende Elemente, u. a. Rahmen und Geländer in hellen Farben, eine Wendeltreppe, die durch den vierten Stock auf das Dach hinauf führt , viele bunte Sofas im Vintage- und Nadelkissen-Stil, freigelegtes Backsteinmauerwerk und vieles mehr verwendet, wodurch sich ideale Orte für Fotografien ergeben. Während das Innere Farbe und gute Laune verströmt, ist das Äußere des Gebäudes in schwarz und weiß gehalten, sodass beim Betreten und Verlassen des Gebäudes ein scharfer optischer Kontrast entsteht, durch den sich die verschiedenen Seiten von VAPORESSOs coolem und einzigartigen Stil zeigen. Die omnipräsenten Verzierungen schaffen ein entspanntes und angenehmes Umfeld, wodurch die Mattigkeit der traditionellen Büroatmosphäre neutralisiert wird und jedem der Mitarbeiter, die dort arbeiten, das Gefühl einer Fünf-Sterne-Erfahrung vermittelt wird.Nach einer schnellen Anpassung an die neue Büroumgebung hat sich das Team von VAPORESSO dem nächsten Stadium harter Arbeit gewidmet. In diesem Jahr wird es wahrscheinlich viele Schwierigkeiten geben, aber mit der verbesserten Büroumgebung sind die Mitarbeiter von VAPORESSO der Auffassung, dass auch wenn ihnen mehr Herausforderungen gegenüberstehen, diese am Ende gelöst werden können, wodurch VAPORESSO in der Lage ist, seine Schritte nach und nach zu erreichen.Auch wenn das Umzugsprojekt nun vorbei ist, hat VAPORESSOs Reise von diesem gehobenen Standard gerade erst begonnen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1194177/Vaporesso_new_office.jpgPressekontakt:Milo+86-13802253954Original-Content von: VAPORESSO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135624/4631445